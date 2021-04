Oppgang for de norske aksjene på Wall Street

Det endte med nedgang på New York-børsen tirsdag, etter toppnoteringer for to av de tre ledende indeksene mandag. Sjefsstrateg mente det var tid for en pustepause, etter at sterke nøkkeltall har kommet på løpende bånd de siste dagene.

Frontline steg 1,4 prosent til 7,49 dollar, mens den steg 1,6 prosent på Oslo Børs. Equinor hadde en oppgang på 1,5 prosent til 19,76 dollar. Til sammenligning steg aksjen 1,7 prosent på Oslo Børs.

Golden Ocean Group endte opp 1,9 prosent til 6,89 dollar, mens den steg 0,3 prosent på Oslo Børs.

Flex LNG steg 0,2 prosent til 8,90 dollar på Wall Street, mot en oppgang på 1,6 prosent på Oslo Børs.

Borr Drilling endte uendret på 1,02 dollar, mot en oppgang på 4,1 prosent på Oslo Børs.

I Canada steg Questerre Energy 5,6 prosent til 0,19 canadiske dollar, mens den steg 5,1 prosent på Oslo Børs.