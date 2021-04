Wall Street fortsetter oppover – S&P 500 med ny rekord

S&P 500 klatret torsdag mot nye rekorder, selv om handelsvolumet var 20 prosent mindre en gjennomsnittet for de siste 30 dagene. Indeksen endte opp 0,42 prosent til 4.097,17, en rekordnotering for den toneangivende indeksen.

Nasdaq steg torsdag som følge av et rally i gigantene Apple, Tesla og Amazon, og endte dagens handel opp hele 1,03 prosent til 13.829,31.

Dow Jones la på seg litt, og endte dagen opp 0,17 prosent til 33.502,39.

Følger nøye med

Dagen etter Fed Minutes, der den amerikanske sentralbanken oppsummerte finans- og pengepolitikken fra mars, gikk sentralbanksjef Jerome Powell ut for å betrygge markedet. Wall Street har uttrykt bekymringer for den økende inflasjonen, som følge av at det offentlige har spyttet mye penger inn i markedet det siste året.

– Vi kommer til å måle inflasjonsforventningene nøye. Hvis vi ser de bevege seg stabilt over nivåer vi er komfortable med, kommer vi til å reagere, sier Powell i en panelsamtale med IMF torsdag.

Den amerikanske sentralbankens siste estimater viser at de ikke forventer å heve styringsrenten fra nær null før i slutten av 2023. Dette til tross for at de oppjusterte estimatene kraftig for økonomisk vekst og sysselsetting. Sentralbankens inflasjonsestimat for 2021 er satt til 2,4 prosent – og skal tilbake til inflasjonsmålet på 2 prosent i 2022.

Det er flere som setter spørsmålstegn ved forventningen på 2,4 prosent, blant annet Wharton-professor Jeremy Siegel, som mener vi kan se opp mot 4-5 prosent inflasjon ved utgangen av 2021.

Gull, sølv, olje, krypto og renter