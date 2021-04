«The new New Deal»

Planen skal delvis finansieres gjennom økt selskapsbeskatning.

Isolert sett er økt beskatning av virksomheter negativt for aksjemarkedet. Når selskapenes kostnader øker, reduseres også den forventede lønnsomheten, og dermed også prisingen av selskapet. Effekten med motsatt fortegn så vi da aksjemarkedet i 2018 fikk et rally etter at Trump satt ned skattene.

På sikt kan imidlertid dette være bra for økonomien, spesielt for enkelte sektorer. 178 milliarder av infrastrukturbudsjettet er satt av til elektriske biler, blant annet gjennom utbygging av 500.000 ladestasjoner. Programmet inneholder også skatteinsentiver for å kjøre elektriske biler. Vil dette få positiv betydning for Tesla? Eller stimulerer dette pakken til økt konkurranse i elbil-markedet, noe som kan være negativt for elbil-kjempen?

115 milliarder er satt av til bygging, utbedring og vedlikehold av veier og broer. Spørsmålet traderen må spørre seg er: hvem skal bygge denne infrastrukturen?

Det samme spørsmålet er gjeldende for investeringene i boligbygging, nettverk, offentlige bygg, helsetilbud, industri, forsking og utvikling. Hvilke selskaper er Biden avhengig av for å ta USA gjennom denne omstillingen?

Den ekspansive finanspolitikken vil også gi utslag i realøkonomien generelt ved at arbeidsledigheten går ned og folk får mer penger til forbruk. Dette er i henhold til klassisk Keynesiansk teori og vil på sikt kunne føre til inflasjon – som igjen medfører høyere renter.

Har du tro på Bidens prosjekt kan det derfor være lurt å investere i bilindustrien, entreprenører, helse og finanssektoren. Det kan fort bli en god Deal.

Henrik Sommerfelt

CMC Markets