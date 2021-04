Det endte med rekordnotering for S&P 500-indeksen på New York-børsen tirsdag. Dette til tross for at Johson & Johnson-vaksinen har blitt satt på pause.

Frontline faller 1,5 prosent til 6,67 dollar, mens den falt 2,9 prosent på Oslo Børs. Equinor hadde en oppgang på 0,9 prosent til 19,14 dollar. Til sammenligning falt aksjen 0,6 prosent på Oslo Børs.

Golden Ocean Group endte ned 2,4 prosent til 6,84 dollar, mens den falt 1,1 prosent på Oslo Børs.

Flex LNG steg 1,7 prosent til 9,05 dollar på Wall Street, mot en oppgang på 1,3 prosent på Oslo Børs.

Borr Drilling endte ned 1,1 prosent til 0,94 dollar, mot en nedgang på 4,7 prosent på Oslo Børs.

I Canada falt Questerre Energy 5,0 prosent til 0,19 canadiske dollar, mens den falt 0,3 prosent på Oslo Børs.