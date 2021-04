Fredag var det igjen duket for fest på Wall Street, og alle de ledende indeksene endte i pluss, drevet av sterke kvartalstall fra blue chip-selskaper og tall som indikerer sterk tilbakegang i økonomien.

Industritunge Dow Jones ledet an med en oppgang på 0,5 prosent, etterfulgt av S&P 500 og Nasdaq som klatret henholdsvis 0,4 og 0,10 prosent. Dow Jones stengte i 34.201,99 poeng, som er all-time high. Nå har Wall Street steget fire uker på rad.

– Dow Jones brudd gjennom 34.000 poeng er et signal på at investor apetitten for fremtidig vekst spiller seg over mot mer verdiorienterte navn, sier porteføljesjef Peter Essele i Commonwealth Financial Network til CNBC.

Bank i fokus

Den amerikanske storbanken Morgan Stanley var i fokus på fredag i forbindelse med fremleggelsen av førstekvartalstall.

Banken fikk et justert resultat pr. aksje på 2,22 dollar, mot en forventning på 1,70 dollar pr. aksje. Aksjen falt riktignok nærmere 3 prosent, etter en positiv start på dagen. PNC Financial steg over 2 prosent etter at banken knuste analytikernes estimater både på topp- og bunnlinje.

Kryptobørsen Coinbase steg nærmere 6 prosent til 342 dollar, mens BioNTech endte opp 7,7 prosent til 151,54 dollar.

Boligbyggingen i USA økte med 19,4 prosent på månedsbasis i mars. Det gir en sesongjustert årstakt på nesten 1,74 millioner boliger. Ifølge TDN Direkt var det ventet en årstakt på litt over 1,61 millioner boliger.

Antallet nye boligbyggingstillatelser steg med 2,7 prosent på månedsbasis til en årstakt på nesten 1,77 millioner.

Frykt, gull, olje, renter og krypto

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 1,9 prosent til 16,26.

Gullprisen var opp 0,6 prosent og en unse gikk for 1.777,7 dollar.

Nordsjøoljen ble omsatt for 66,72 dollar etter et fall på 0,1 prosent.

3-måneders renten var opp 0,3 basispunkter til 0,018 prosent.

Renten på 2-åringen var opp 0,8 basispunkter til 0,165 prosent.

10-års renten steg 5,2 basispunkter til 1,582 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 6,0 basispunkter til 2,269 prosent.

Bitcoin var ned 2,4 prosent til 61.739,16 dollar.

Ethereum falt 3,8 prosent til 2.423,47 dollar.