Kalddusj på Wall Street

Etter fire uker på rad med kursoppgang på Wall Street, startet det amerikanske markedet uken med røde tall. Verst gikk det utover teknologitunge Nasdaq som falt nesten 1 prosent til 13.914,77 poeng.

S&P 500 og den brede Dow Jow-indeksen falt henholdsvis 0,5 og 0,4 prosent.

Mange bankaksjer fikk juling på starten av dagen, men korrigerte opp i løpet av mandagen. Goldman Sachs endte opp 0,2 prosent, mens Wells Fargo steg 0,2 prosent. JPMorgan endte i dagen i minus.

– En overskrift om at markedet er dyrt får ofte negativ innvirkning på aksjemarkedet, selv om det bare er kortvarig, sa sjefsstrateg Matt Maley i Miller Tabak til CNBC.

Positive strateger

Coca-Cola steg etter at giganten la frem bedre topp- og bunnlinje enn forventet i første kvartal. Selskapet rapporterte også om at etterspørselen i mars har returnert til nivåer før finanskrisen.

– Vi forblir positive til aksjemarkedet overordnet, og ser fortsatt styrke i sykliske sektorer som vil dra nytte av gjenåpning. Vi tror på veldig sterke selskapsresultater i første og andre kvartal, og tror at inntjeningsestimatene vil bli oppjustert, sier James Ragan i D.A. Davidson til CNBC.

Markedsstrategen Phil Orlando i investeringsselskapet Federated Hermes er kjent som en stor optimist på Wall Street. Til tross for stadig nye rekorder for de tre toneangivende indeksene, spår Orlando at børsfesten fortsetter ut juli.

Strategen mener at S&P 500 kan nå 4.500 poeng ved utgangen av juli, som innebærer en vekst på rundt åtte prosent fra dagens nivå.

Frykt, gull, olje, renter og krypto

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen steg 9,2 prosent til 17,72.

Gullprisen var ned 0,5 prosent og en unse gikk for 1.770,5 dollar.

Nordsjøoljen ble omsatt for 67,04 dollar etter en oppgang på 0,5 prosent.

3-måneders renten var opp 0,2 basispunkter til 0,02 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 0,2 basispunkter til 0,161 prosent.

10-års renten steg 2,6 basispunkter til 1,599 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 2,7 basispunkter til 2,29 prosent.

Bitcoin var ned 0,9 prosent til 55,800 dollar.

Ethereum falt 3 prosent til 2.174 dollar.