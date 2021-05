Bank of England varsler kanskje nedtrapping

Euroen har vært i underkant av en tier i det siste, men kostet mandag ettermiddag 10,02 kroner.

Norges Bank kommer med ny rentebeslutning torsdag, der det mest interessante kan bli eventuelle vurderinger av vaksinesituasjonen. Noen renteendring kommer ikke nå. I mars indikerte Norges Banks rapport en første renteheving fra null i desember i år, eller eventuelt allerede i september.

Også Bank of Englands rentebeskjed kommer torsdag. Britene er godt i gang med å gjenåpne økonomien etter nedstengningen og utrullingen av vaksiner, fastslår seniorøkonom Knut Magnussen i DNB Markets.

Han tror ikke den britiske sentralbanken gjør noe med styringsrenten på 0,1 prosent eller programmet for kjøp av verdipapirer nå, men at det som et første skritt nå kan komme signaler om nedtrapping av kjøpene fra august. Rammen for kjøpsprogrammet ble utvidet med 150 milliarder pund i desember.

Pundet har det siste året falt fra 13 kroner til 11,50 kroner.

DNBs innkjøpssjefsindeks for norsk industri sank 1,4 prosent i april fra måneden før, men da var den også på det høyeste nivået siden 2007. Aprilnivået på 59,1 er fortsatt godt i overkant av de 50 som indikerer skillet mellom lavere og høyere aktivitet.