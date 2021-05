Boligprisene kan avgjøre

Torsdag er tiden kommet for det tredje rentemøtet i Norge i år. Alt taler for at dette blir en begivenhet uten krusninger på vannet. For det første er det et «mellommøte», altså et rentemøte uten et fullt sett av nye prognoser, uten pressekonferanse og uten en ny offisiell rentebane. Da skal det normalt mye til for at Norges Bank gir tydelige signaler. For det andre har utviklingen siden forrige «hovedmøte» i mars vært omtrent som Norges Bank ventet.

Omfanget, varigheten og styrken i den siste nedstengingen har nok vært kraftigere enn Norges Bank ventet. Det har trukket ned aktiviteten. Hvis Norges Bank stoler på de siste vaksineprognosene, vil det meste av aktivitetsfallet være forbigående, og dermed få liten vekt.

Kronen har styrket seg mer enn ventet, og det taler isolert sett for et roligere rentetempo.

Onsdag får vi også vite om boligprisene fortsatte ned også i april. Med svakere boligprisvekst får Norges Bank litt mindre sug etter å heve renten allerede i september.

I sum: Kronekursen og lavere boligprisvekst kan gi åpning for å vente til desember med første renteheving. Utsikter til en fullvaksinert befolkning i sommer kan oppveie dette. Men ikke vedd på at signalene blir krystallklare.