«Alle» slår forventningene

Pfizer meldte på tirsdag om en inntjening pr. aksje på 93 cent i første kvartal, mens analytikernes medianestimat lå på 77 cent. Også topplinjen overrasket positivt, og i tillegg oppjusterte ledelses sin prognose for hele 2021. De gode nyhetene skyldtes hovedsakelig uventet høy etterspørsel for Pfizers Covid-vaksine. At USAs legemiddeltilsyn ligger an til å godkjenne produktet for aldersgruppen 12-15 år bidro til bedre utsikter. Aksjekursen var likevel tilnærmet uendret, kort tid etter at New York-børsen åpnet.

Covid er også «big business» for amerikanske Vaxart, som er i ferd med å utprøve en oral Covid-vaksine. Legemiddelet er angivelig like effektivt som de injiserte vaksinene, og her skjøt aksjekursen opp med over 12 prosent.

Også kles- og skoprodusenten Under Armour filleristet analytikernes forventninger. Her ble inntjeningen på 16 cent per aksje, mot ventet 3 cent. I tillegg økte inntektene mer enn ventet, og konsernet jekket opp sin 2021-prognose. Aksjekursen var likevel ned med over 1 prosent, ved firetiden på tirsdag.

DuPont, en gammel amerikansk industrigigant, opplyste at inntjeningen i første kvartal ble på 91 cent, 15 cent over konsensusestimatet. Også topplinjen overrasket positivt, 2021-prognosen ble hevet. Bred svakhet i markedet bidro til at aksjekursen uansett sank med nesten 2 prosent.

Avis Budget er hardt rammet av coronakrisen og tapte 46 cent per aksje i årets første måneder. Analytikerne hadde imidlertid spådd et underskudd på hele 2,16 dollar. Investorene så gjennom regnskapsmessige faktorer og sendte aksjekursen ned med mer enn 7 prosent.

Nærmere vår del av verden presenterte Saudi Aramco sitt regnskap. Igjen var lønnsomheten bedre enn ventet. Bunnlinjen ble på 21,7 milliarder dollar, mot 16,7 milliarder dollar i samme periode i fjor. Ledelsen forklarte den positive utviklingen med en kraftig økning i oljeprisene.

I EU var Pandora en børsvinner, med et kursløft på nær 6 prosent. Omsetningen var overraskende sterk i første kvartal, og prognosen for hele året ble oppjustert.