En strøm av positive overraskelser

General Motors meldte på onsdag at inntjeningen i første kvartal ble på 2,25 dollar pr. aksje, mer enn det dobbelte av konsensusestimatet. Topplinjen var derimot noe svakere enn ventet. Ifølge ledelsen skyldtes den økte lønnsomheten at bilprodusenten har skrudd opp sine priser, samt at det var uvanlig få mislighold i konsernets billånportefølje. Aksjekursen var opp med over 2 prosent, kort tid etter at New York-børsen åpnet.

Drosjealternativet Lyft, som konkurrerer med Uber, tapte 45 cent pr. aksje i perioden. Analytikerne hadde imidlertid regnet med et underskudd på 53 cent, og dessuten overrasket både inntektene og antallet turer positivt. Aksjekursen stupte likevel mer enn 3 prosent.

En annen nettbasert tjenesteleverandør, Match Group, fikk derimot en kursoppgang på godt over 4 prosent. Inntjeningen på 57 cent pr. aksje var 17 cent bedre enn ventet. Selskapet, som blant annet eier Tinder-appen, meldte dessuten om overraskende høye inntekter. Ledelsen tror overskuddet blir enda større i inneværende kvartal, idet ytterligere portforbud avvikles og folk begynner å date mer.

Hotellkjeden Hilton skuffet derimot, med en fortjeneste på skarve 2 cent pr. aksje. Tallet var en firedel av konsensusestimatet, og i tillegg var inntektene uventet lave. På den positive siden var 97 prosent av Hiltons hoteller åpne ved utgangen av april. Aksjekursen var likevel ned med 2 prosent, ved firetiden på onsdag.

I Europa opplyste trauste Deutsche Post at topp- og bunnlinjen i første kvartal ble på henholdsvis 18,9 milliarder euro og 0,94 euro pr. aksje. Begge tallene var bedre enn ventet, og selskapets aksjekurs skjøt opp med over 5 prosent.