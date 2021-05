Ha det, Haldane

Andy Haldane ga Bank of England-ledelsen en avskjedsgave ved sitt siste rentemøte før han slutter som sjeføkonom. Styringsrenten ble holdt uendret på 0,1 prosent, men Haldane stemte mot flertallet og ønsket å redusere omfanget av QE-programmet fra 895 milliarder pund. Haldane ønsket å redusere omfanget til 825 milliarder pund, noe som ville medført at QE-programmet ble avsluttet i august, uten å få flertall for dette. Dermed videreføres støttekjøpene ut året.

Bank of England omtaler nå bare «usikker» på utviklingen fremover, mot tidligere «uvanlig usikker».

Usikkerheten om britisk økonomi er redusert i takt med vaksineutrullingen, mener også seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets, som venter første heving i 2023 og så to til i 2024.

Norges Bank kom med tilsvarende signaler da styringsrenten torsdag ble holdt uendret på 0 prosent. I mars var det «stor usikkerhet» om utviklingen under gjenåpningen. Nå er usikkerheten bare «stor».

Overfor Finansavisen fastholder sentralbanksjef Øystein Olsen at dette ikke er noen inkonsistens, men at det nå er kortere tid til andre halvår, når Norges Bank hever renten. Om det blir i september eller desember, ga sentralbanken ingen klar hint om torsdag.

Kronen svekket seg noen øre etter rentemøtet.