Hektisk resultatsesong i Europa

Franske Societe Generale er ikke kjent for sin fantastiske evne til å skape aksjonærverdier over tid. På torsdag var aksjen imidlertid opp med mer enn 5 prosent, som følge av uventet god lønnsomhet i første kvartal. Rekordhøy fortjeneste i meglervirksomheten bidro til bunnlinjen på 814 millioner euro.

Også bryggerikjempen AB InBev slo analytikernes forventninger. Resultatet fra kjernevirksomheten steg med over 14 prosent, mens aksjekursen fikk et løft på nesten 6 prosent.

Volkswagen er blant børsvinnerne hittil i år, med en kursdobling siden nyttår. På torsdag pekte pilene imidlertid noe nedover, til tross for at bilprodusenten meldte om overraskende høy etterspørsel etter de dyre modellene og ledelsen oppjusterte sin 2021-prognose. Bunnlinjen i første kvartal ble på 3,41 milliarder euro, mot bare 517 millioner euro et år tidligere.

I motsetning til den tyske industrikjempen, er Air France-KLM fortsatt hardt rammet av coronarelatert frykt og restriksjoner. Driftsunderskuddet ble på svimlende 1,2 milliarder euro, 365 millioner euro mer enn i samme periode i fjor. Topplinjen var ned med 57 prosent, og det er heller ingen tegn på snarlig bedring: Selskapet regner med bare å utnytte halvparten av sin kapasitet i andre kvartal. C'est une catastrophe! Markedet reagerte ved åsenke Air Frances aksjekurs med nesten 3 prosent.

I finanssektoren glimret UniCredit med en kursoppgang på godt over 5 prosent. Italias nest største bank, som også har virksomheter i store deler av Øst-Europa, presenterte et overskudd som var mer enn dobbelt så stort som analytikernes snittestimat. Overraskelsen skyldtes hovedsakelig solid lønnsomhet i meglervirksomheten, samt høye honorarer og gebyrer. Det hjalp at utlånstapene var mindre enn ventet.