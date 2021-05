Spenning før inflasjonstall

Av kommende ukes nøkkeltall står onsdagens amerikanske inflasjonstall i en særklasse.

Konsensusforventningen er en økning fra 2,6 til 3,6 prosent for totalinflasjonen og fra 1,6 til 2,3 prosent for kjerneinflasjonen.

Her forklarer baseeffekter åpenbart mye av økningen, men bak hviler spørsmålet om hvor sterk den underliggende inflasjonstrenden er.

«Det blir dessuten interessant å se om effekten av sjekken Biden sendte amerikanerne i mars også kan spores i amerikansk detaljsalg, som offentliggjøres fredag», skriver Danske Bank i en ukerapport.

Her tilsier konsensusforventningen et kraftig fall fra nesten 10 prosent vekst i mars til langt nede på 1-tallet i april.

Før dette får vi norske inflasjonstall mandag. Så kort tid etter Norges Banks rentemøte, skal det mye til før de gir store markedsutslag.

DNB Markets tror på uendrede 3,1 prosent i KPI-veksten, men et fall fra 2,7 til 2,0 prosent for kjerneinflasjonen. Handelsbanken Capital Markets tror kjerneinflasjonen bare faller til 2,2 prosent.

Også her spiller baseeffekter inn, og det er forventet at kjerneinflasjonen synker under inflasjonsmålet på 2,0 prosent i løpet av kort tid.

Tirsdagens Revidert nasjonalbudsjett vil vise et fall i oljepengebruken, men neppe så stort som ventet tidligere i år.