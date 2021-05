På tide å flytte midlene fra bitcoin til ny kryptofavoritt?

Siden nyttår har bitcoin-kursen steget med ca. 100 prosent. Sammenlignet med de aller fleste aktivaklasser er dette svært imponerende. Til sammenligning har en av Oslo Børs sine største vinnere Nordic Semiconductor steget med 46 prosent i samme periode.

Sammenligner man derimot med enkelte andre kryptovalutaer, fremstår avkastningen mer beskjeden.

Verdens nest største kryptovaluta ethereum har siden nyttår vokst fra 741 til 3900 dollar, en avkastning på 425% prosent. Verdens femte største kryptovaluta XRP, eller Ripple, har i samme periode vokst med 650 prosent, mens den nå svært beryktede dogecoin, verdens fjerde største kryptovaluta, har vokst fra 0,0047 dollar til 0,61 dollar – en oppgang på over 12.000 prosent.

Med andre ord, dersom du fikk dogecoin for 10.000 kroner på nyttårsaften har du i dag verdier for nesten 1,3 millioner.

Det som gjør kryptovaluta så spesielt er at det kan gjøre vanlige mennesker rike. Volatiliteten er så stor at et marginalt innskudd kan bli til millioner på noen få måneder.

Nedsiden er maksimalt 100 prosent, mens oppsiden kan være flere tusen prosent. Det er klart slikt forlokker.

Noe av de samme tendensene så vi i også i finansmarkedet tidligere i år da spekulanter ved hjelp av Reddit hypet opp kursen på blant annet GameStop og AMC.

Selv om bitcoin har blitt stadig mer stuerent og tiltrukket seg kjente personligheter som Kjell Inge Røkke, Øystein Stray Spetalen og Kari Due-Andersen, har den mistet mye av «magien» for mannen i gata. Kursen er i dag på samme nivå som i slutten av februar og det er vanskelig å se for seg at kursen skal kunne mangedoble seg videre.

Dess større kryptovalutaen blir dess mer stueren blir den, og samtidig forsvinner noe av volatiliteten og dermed oppsiden. I alle fall for tradere.

Da det nettopp er denne oppsiden som for mange er interessant, er det mange som nå vender bitcoin ryggen. Vi ser et skift fra bitcoin til mer volatile kryptovalutaer.

Hvordan man skal estimere oppsidepotensialet er ikke godt å vite, men én teknikk kan være å måle dagens nivå sammenlignet med tidligere «all time highs». Vi må ikke glemme kryptovaluta også hadde sine glansdager i 2017.

Bitcoin og ethereum er for eksempel nå ca. 3 ganger høyere enn ATH i desember 2017. At ethereum lenge lå langt bak sitt tidligere toppnivå kan være årsaken til at valutaen har gått som en kule de siste månedene.

Ser vi derimot på XRP, bitcoin Cash, Litecoin, IOTA, Monero, Ethereum Classic og en rekke andre mindre kryptovalutaer ligger de fortsatt bak sin toppnotering i 2017.

Henrik Sommerfelt