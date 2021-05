Ny børsrekord i USA

Man fikk et kursløft på over 29 prosent på mandag, etter at VW-datterselskapet Traton la inn et bud på 70,68 euro pr. aksje. Sistnevnte eier allerede 94,36 prosent av den tyske lastebil- og bussprodusenten, og tanken er å kjøpe ut de resterende minoritetsaksjonærene. Fredagens sluttnotering var på 55,50 euro.

I USA var Dow Jones-indeksen ved firetiden opp med ytterligere 230 punkter, til en ny rekord. Energiselskaper ledet an, som følge av enda høyere olje- og gasspriser. Brent-versjonen var på et tidspunkt helt oppe i 69,20 dollar fatet.

I tillegg fortsatte resultatsesongen. Hotellgiganten Marriott International tjente over tre ganger så mye som analytikernes konsensusestimat i første kvartal, og ledelsen meldte at massevaksineringen allerede gir seg utslag i økt etterspørsel. Topplinjen var imidlertid en hårsbredd verre enn ventet, og aksjekursen var ved firetiden på mandag ned med 2,5 prosent.

Batteriprodusenten Energizer fikk et kursfall på 1 prosent. Selskapets inntjening i årets første tre måneder ble på 77 cent pr. aksje, mens konsensusestimatet lå på 60 cent. Også omsetningen var bedre enn analytikerne hadde ventet.

I farmasisektoren meldte Wall Street Journal at AstraZeneca ikke kommer til å søke om tillatelse fra USAs legemiddelstilsyn for bruk av sin coronavaksine i nødstilfeller. Selskapet skal i stedet fokusere på den mer langdryge prosessen med å få bredere tillatelser. Investorene rystet på skuldrene, og aksjekursen var tilnærmet uendret.

For øvrig gjorde kobberprodusenter det bra, som følge av at råvarens pris steg til en ny rekord. BHP Group og Freeport-MacMoRan, som er blant de største, fikk kursløft på rundt 3 prosent.