Knall og fall på torsdag

På torsdag bidro ferske regnskapstall og brede børsfall over hele verden til at Burberry-kursen stupte 7 prosent. Paradoksalt var både topp- og bunnlinjen i første kvartal bedre enn analytikernes snittestimat. Begge var imidlertid langt lavere enn i samme periode i fjor.

Også den britiske telekomgiganten BT fikk et voldsomt kursfall, nesten 7 prosent. Igjen var inntektene og inntjeningen lavere enn for et år siden, men likevel høyere enn ventet.

Alibaba tjente derimot skuffende lite i årets første tre måneder. Den kinesiske netthandlers inntekter overgikk derimot forventningene, og dessuten la ledelsen frem en optimistisk prognose for året samlet sett. Aksjekursen sank uansett med over 3 prosent på Hongkong-børsen.

Canada Goose, som lager de dyre jakkene som er så populære her i landet, var et lyspunkt. Aksjekursen skjøt opp med nær 4 prosent, kort tid etter at handelen begynte i New York. Her hadde analytikerne ventet et tap på 12 kanadiske cent per aksje, men i stedet presenterte ledelsen en inntjening på 1 cent per aksje. Lønnsomheten skyldtes hovedsakelig en kraftig vekst i nettsalget og i Kina.

Boeing kunne ikke melde om hyggelige regnskapstall. Flyprodusenten opplyste imidlertid at det amerikanske luftfartstilsynet har godkjent selskapets forslag til endringer i den ulykkesbefengte 737 Max-modellens elektriske system. Investorene ga blaffen og senket aksjekursen med i underkant av 1 prosent.