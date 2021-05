Oppdrift som en spiker

People’s Bank of China advarer igjen om at kryptovalutaer ikke kan brukes som betalingsmiddel i Kina. Dette er ikke nytt. Kinesiske myndigheter har hele tiden vært klare på at handel og bruk med kryptovalutaer er forbudt. Likevel senket nyheten ulike kryptovalutaer.

«Krypto-handlere er for sensitive for negative nyheter for tiden, og dette bidrar til presset ned», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote.

Hun krydrer med sitatet «Titanic er laget av jern, Sir, så hun kan synke». Det korrekte sitatet er imidlertid «Hun er laget av jern, Sir. Jeg forsikrer at hun kan, og vil (synke, red. anm.). Det er en matematisk sikkerhet».

For første gang siden februar handles en Bitcoin under 40.000 dollar. Ozkardeskaya viser til at tekniske indikatorer lyser ildrødt, og venter et videre nedsalg.

Neste tekniske støttenivå er 37.000 dollar og så 30.000 dollar. «Det er mulig at vi ser fall til disse nivåene, eller til og med lavere, i hvert fall på kort sikt», mener Ozkardeskaya, og viser til at Bitcoin tidligere har stupt fra 20.000 til 3.000 dollar på kort tid.

«Så, ja, Titanic er laget av jern og kan synke, og særlig fordi vi ser begrenset global risikoappetitt nå».