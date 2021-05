Råvareprisene flater ut

Ukens PMI-er og de fleste andre sentrale indikatorer har bekreftet at et sterkt oppsving er på gang.

Swedbanks Marlene Granerud peker i en oppdatering på at PMI-ene fra EU overgikk forventningene, selv om det fortsatt er flaskehalser både i regioner og enkeltmarkeder. Dette tilsier at inflasjonen kan fortsette å stige, mener hun.

Også Danske Bank viser til utviklingen i eurosonen, hvor også økende råvarepriser setter avtrykk. Danske mener imidlertid at råvareprisene er i ferd med å flate ut. For enkelte metaller og tømmer har til og med prisene falt, delvis som en reaksjon på Kinas forsøk på å dempe industriens råvarepriser. Selv om gjenåpning en rekke steder vil flytte trykket over på tjenestesektoren, vil det fortsatt være knapphet på råvarer en periode, skriver Danske Bank i en ukesoppsummering.

Norges Banks forventningsindikator viste fredag tro på høyere lønnsvekst og inflasjon, særlig i år, men også i noen grad neste år og om fem år. Det er verdt å merke seg at partene i arbeidslivet venter en høyere lønnsvekst og høyere inflasjon både i år og fremover enn økonomene gjør.

Endringen fra tidligere undersøkelser er størst på kort sikt, og bare endret en tidel eller to noen år frem.