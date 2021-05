Sell in May and go away?

Hadde man solgt hovedindeksen på Oslo Børs i mai i fjor hadde man gått glipp av en avkastning på 7,5 prosent frem til november. I USA (SP500) hadde du gått glipp av en oppgang på 14 prosent i samme periode. Dette skyldes i all hovedsak at børsene denne sommeren hentet seg inn fra et betydelig Covid-19-krakk i mars/april.

Å selge aksjeporteføljen sin når markedet viser tegn til gjeninnhenting er sjelden lurt. Man må altså se an situasjonen.

I år er situasjonen en litt annen.

Hovedindeksen er så langt i år opp ca. 12 prosent, og er kun 1 prosent fra all time high. Fallet etter koronakrisen har den hentet inn for lengst. Samtidig var det før korona-krakket 11 år siden forrige resesjon. Med tanke på hvor raskt børsene hentet inn det forrige fallet er det ikke utenkelig at vi har en ny kraftig korreksjon i vente i nær fremtid.

Faren for børsnedtur blir enda tydeligere når vi ser at en del sektorer og aktivaklasser begynner å slå sprekker. I praksis har halvparten av børsen opplevd et «krakk» allerede. Både ESG-aksjer og tech-sektoren har opplevd betydelig motgang de siste månedene med Kahoot, Scatec, Pexip og de grønne Aker-selskapene i spissen.

Denne uken fikk vi også et betydelig krakk i kryptomarkedet. Drevet av 180-graders manøveren til Elon Musk når det gjelder Bitcoin, nye skatteregler for kryptovaluta fra Janet Yellen og forbud mot kryptovaluta for Kinesiske banker, har de største kryptovalutaene i verden falt med 30-50 prosent den siste uken. Mange mener det skal godt gjøres at markedet henter seg inn igjen med det første.

Noen som derimot ikke tror på nedgang med det første er innkjøpssjefene i både USA og Eurosonen. Denne uken viste foreløpig tall fra Markit en PMI på henholdsvis 60,2 og 62,5 i industrien og 64,5 og 52,3 i tjenestesektoren for de to økonomiene. Tall over 50 antyder at innkjøpssjefene tror på økonomisk vekst, mens tall under 50 tyder på nedgang i økonomien.

Skal vi tro innkjøpssjefene ser det altså lyst ut.

Henrik Sommerfelt

CMC Markets