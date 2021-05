Løft for Storbritannia

Så langt i år har DNB Markets’ globale MacroScore vært temmelig flat. I mai kom løftet. Fjerning av restriksjoner slår ut i bedre makroutsikter, særlig i Storbritannia, og gir et skikkelig løft i MacroScore. Også Sverige stiger, mens bedringen lar vente på seg i øvrige europeiske land.

Seks ulike del-indikatorer heves ett nivå i Storbritannia, mens privat konsum heves med hele tre (fra minus 1 til pluss 2), etter kraftig vekst i detaljhandelen i mai. Halvparten av de britiske indikatorene er nå på maksimum (pluss 2).

Dette kan komme godt med, for OECDs handelstall viser at Storbritannia er det eneste G20-landet uten vekst i eksport (og import) i første kvartal. Det skyldes at lagrene ble fylt opp før Brexit trådte i kraft, men også dårligere handelsvilkår.

Både USA og Storbritannia har nå høyere inflasjon, mens inflasjonen er senket et hakk for Norge.

Selv om makroutsiktene er bedret, er de sterke aksjemarkedene for tiden frikoblet fra dette. Historisk har MacroScore og globale aksjemarkeder vært i god synk, men altså ikke nå. Seniorøkonom Knut A. Magnussen mener dette minner om de sterke aksjemarkedene rett etter finanskrisen. Det tilsier mer moderat aksjeutvikling, men ikke nødvendigvis en korreksjon, tror han.