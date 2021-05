Eurobull skeptisk til eurostyrking

Euroen fortsetter oppgangen mot dollar.

«EUR/USD har klart å bryte gjennom 1,2250, riktignok ikke så voldsomt overbevisende, og mot en bakgrunn av tyske statsobligasjonsrenter som siger ned igjen etter å ha steget i det siste,» skriver valutastrateg Kit Juckes i Société Générale.

Men det skjer ikke så mye nytt nå, ifølge Juckes. Han spår eurooppgang mot dollar, men er ikke så imponert av eurostyrkingen nå.

«I praksis betyr det at vi ikke kan stole på euroens bevegelse før den har konsolidert, og vi skulle virkelig likt at den bare møtte symbolsk motstand fra ESB og fikk støtte fra anstendige nøkkeltall og stigende obligasjonsrenter. Så langt er dette en bevegelse som er dårlig fundamentert, selv om den passer med vårt syn. Det større bakteppet er imidlertid fortsatt dollarnegativt.»

Onsdag ettermiddag hadde euroen falt litt tilbake fra de høyeste nivåene i det siste, til 1,2220 dollar. Det er likevel opp fra bunnen på 1,17 i slutten av mars.

Euroen har også steget til 10,18 kroner, fra nivåer ved og under en tier for en uke eller to siden, men ned fra 10,24 på det meste forrige uke.

Forrige uke var kronen valutaen innenfor G10-området (valutaer fra Vesten m/venner) som gjorde det dårligst, ifølge DNB Markets.