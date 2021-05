Nye skattefeller på vei?

Advokat Preben Aas - DLA Piper Foto: DLA Piper

Gevinst ved salg av eiendom – herunder boligeiendom – skal i utgangspunktet beskattes. Dog finnes et viktig unntak for boligeiendommer i skattelovens § 9-3, 2 ledd som tilsier at dersom man har bebodd en boligeiendom man eier i mer enn 1 av de seneste 2 årene, er gevinsten likevel skattefri. Denne regelen har medført at boligeiendom er en av de viktigste «sparebøssene» for privatpersoner i Norge i dag. Men, så begynner det å bli komplisert. Det finnes også et par viktige unntak fra dette unntaket i skattelovens § 9-3, 8 ledd og hvor gevinst likevel kan bli skattepliktig selv om kravet til eier- og botid er oppfylt.

Det ene unntaket gjelder der hvor selger har en større tomt, da vil salg av boligen med det som defineres som «naturlig arrondert tomt» kunne anses som skattefri, mens resterende del blir definert som tomtesalg, og salg av tomt er alltid skattepliktig. I pressområder som Oslo skal det ikke være all verdens tomtestørrelse før denne regelen kan bli aktuell.

Tomtesalg?

Neste unntak fra unntaket er de tilfeller salgsvederlaget må antas å være bestemt ut fra tomteverdien og de utbyggingsmuligheter som foreligger for denne. Denne bestemmelse har vært benyttet i tilfeller utbyggere tilbyr salgspris godt over markedsverdi for å sikre seg eiendommen. Man anser det som åpenbart at det er tomten disse vil ha, derfor definerer man hele salget som tomtesalg i slike tilfeller, med full gevinstbeskatning.

Det er sistnevnte bestemmelse som ble behandlet i en dom fra Borgarting lagmannsrett av januar i år. Saken er omtalt også en tidligere artikkel, men jeg vil ta opp et par forhold. Den aktuelle saken omhandlet et ektepar som kjøpte en boligeiendom på Fornebulandet for i underkant av 8 millioner kroner i 2011. Området har etter nedleggelsen av flyplassen vært gjenstand for omfattende reguleringer og med stor utbygging. Ny kommuneplan for området i 2017 ga muligheter for en «bymessig utvikling,» hvilket i praksis tilsier en fortetning. Dette var selvsagt grunnlaget for at flere utbyggere så mulighetene for utbygging, og boligeiendommen ble solgt for 38 millioner kroner til slik utbygger i 2017. Retten la til grunn at avtalt salgspris trolig var markedspris, mens skattemyndighetene hadde også lagt til grunn at antatt markedspris for boligen uten den nye strøksutviklingen ville ligget i området 15 millioner kroner.