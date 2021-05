Markeder i dødvanne

Reflasjon har vært noe av et nøkkelord for finansmarkedene etter at de allerede i fjor vår begynte å skimte livet etter pandemien. Men nå begynner det å bli lite å hente innenfor dette temaet.

«Tross meget sterke nøkkeltall denne uken har den såkalte reflasjonshandelen, rettet inn mot stigende aksjer og renter, vært litt på pause,» skriver Danske Bank.

«Obligasjonsrentene i USA og eurosonen har falt, og aksjemarkedet har trådt vannet. I råvaremarkedene har det vært fall i olje- og kobberprisene, og et stort dykk i prisen på jernmalm.»

Inflasjonsforventningene på obligasjonsmarkedet har også falt, i både USA og euroområdet. Det er til tross for at Federal Reserve har om ikke begynt å trappe ned på obligasjonskjøp eller begynt å snakke om å trappe ned, så i alle fall begynt å snakke om å snakke om å trappe ned.

«Investorene ser ut til å være kraftig posisjonert for reflasjon, noe som gir litt dødvanne i markedet, selv om de økonomiske nøkkeltallene er sterke. Vi venter fortsatt høyere langrenter på litt lengre sikt, når oppsvinget går inn i den fase der servicesektoren blir vekstmotor og det blir mer fart i jobbdannelsen,» skriver Danske.

Kronen lå fredag ettermiddag på 10,17 mot euro og på 8,37 mot dollar og var dermed nær uendret.