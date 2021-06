Tror ikke Kina greier å stanse yuanstyrking

Kronen lå mandag ettermiddag på 8,35 mot dollar og på 10,19 mot euro, på linje med nivået den siste tiden. Dollaren lå også på 1,22 mot euro – og på 6,37 kinesiske yuan.

Sentralbanken i Kina hever valutareservekravet i banksektoren med 2 prosentpoeng til 7 prosent med virkning fra 15. juni.

«Dagens politikkendring sender et klart signal om at People's Bank of China ikke ønsker noen rask appresiering av renminbi fremover, noe som er konsistent med deres tidligere politikksignaler» skrev Citi mandag.

«Det er imidlertid ikke gitt at politikken lykkes, gitt attraktiv avkastning på renminbi-aktiva og fortsatt rikelig likviditet utenlands.»

Enhetene på renminbisedler går fra én yuan og opp til 100 yuan, akkurat som britiske sterling blir benevnet i pund. Dollarkursen på 6,37 yuan innebærer den sterkeste kinesiske valutaen siden begynnelsen av 2018 (og før det, siden 2015). I mellomtiden har dollaren ved et par anledninger i 2019 og 2020 vært oppe i 7,10 yuan.

Siden slutten av desember har renminbi steget 2,5 prosent mot dollar, og siden slutten av mars har den steget 3 prosent.

«Vi venter fortsatt at fundamentale forhold vil gi støtte til at yuan styrker seg til 6,20 innen slutten av 2021,», skriver SEB.