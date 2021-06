Tror ESB fortsetter som nå

Ved ESBs rentemøte 10. juni er det en viss åpning for nye signaler, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror at omfanget av verdipapirkjøpene forblir uendret.

I tiden etter rentemøtet i mars har rentenivået i markedet trukket opp, og den viktigste driveren er bedre utsikter, mener Haugland. Hun tror likevel at ESB vil velge en varsom linje, og ikke signalisere endrede kjøp av verdipapirer den kommende måneden.

Også størrelsen og varigheten på Pandemic Emergency Purchasing Programme (PEPP) og andre politikkvariable blir holdt uendret, tror hun. Innskuddsrenten er nå minus 0,50 prosent.

Det er under to uker siden ESB-sjef Christine Lagarde avviste at det er nødvendig å begynne å diskutere en «tapering» av kjøpene. Haugland understreker at dette ikke er til hinder for at ESB likevel reduserer de daglige kjøpene i en periode, uten å skalere ned hele programmet.

Derimot er det åpning for høyere vekstprognoser, og Haugland ser heller ikke bort fra en annen tone i omtalen av risikobildet. Gjenåpningen har slått ut i økt mobilitet og høyere PMI-er, og arbeidsledigheten er på vei mot 8 prosent, det laveste nivået siden juni i fjor.

I motsetning til i USA, er tegnene til vesentlig høyere inflasjon fraværende i eurosonen.