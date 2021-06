Stille, mistenkelig stille

Mens aksjemarkedet bruker Vix-indeksen som indikator for volatiliteten, er det Move-indeksen som gjelder for obligasjoner.

Men tross all prat om høy inflasjon og høy vekst er disse indeksene på lave nivåer og har vært det den siste måneden. Stillstanden smitter over på valutamarkedet, der det heller ikke skjer så mye.

Torsdag ettermiddag kostet en euro 10,16 kroner og 1,2155 dollar, mens dollaren kostet 8,36 kroner. Kursene er på linje med nivåene fra de seneste ukene.

Lav volatilitet kan i og for seg være gunstig. Men på rekordlave nivåer, eller hvis volatiliteten har vært lav lenge, melder spørsmålet seg om hva som kan utløse gøyale kursbevegelser. De amerikanske jobbtallene fredag ettermiddag er i det minste en kandidat. En forløper kom torsdag i form av ADP-sysselsettingen (anslag for privat sysselsetting): Veksten på 978.000 i mai er den kraftigste på nesten ett år, og klart høyere enn Dow Jones-forventninger på 680.000.

Forventningene til den offisielle sysselsettingsveksten i mai er også i underkant av 700.000. Så langt så vel, men vær klar over at det ofte store avvik mellom ADP-tall og tall for non-farm payrolls fra myndighetene, og at det som regel er de sistnevnte som beveger markedene mest.