Duket for super-torsdag

Kommende uke byr på den reneste super-torsdagen for makrointeresserte. Den største begivenheten er ESBs rentemøte. DNB Markets tror ikke på signifikante endringer i kommunikasjonen, men ser ikke bort fra noe sterkere prognoser fra sentralbanken.

Danske Bank tror derimot vi får signaler om mindre verdipapirkjøp under PEPP-programmet. Dette endres ved at beløpene ikke lenger skal ligge «betydelig over» nivået ved inngangen til året, men heller «moderat over». Konkret betyr det at månedlige kjøp kuttes fra 80 milliarder euro til 70 milliarder euro.

Usikkerheten er større rundt de amerikanske inflasjonstallene samme dag. Fortsatt vil baseeffekter løfte årstallene, så mest informasjon får man fra månedstallene. Konsensus venter uansett en økning i årstakten fra 4,2 til 4,6 prosent. DNB Markets venter enda høyere inflasjon, 4,7 prosent, og at kjerneinflasjonen trekker opp fra 3,0 til 3,6 prosent (konsensus har 3,4 prosent).

Feds ferskeste referat viser imidlertid at en eventuell innstramming fortsatt sitter langt inne.

Super-torsdagen starter imidlertid med SSBs inflasjonstall for mai. Dette er neppe de viktigste tallene før Norges Banks rentemøte uken etter, men vil trolig fortsatt vise KPI-vekst nær 3,0 prosent og en kjerneinflasjon rundt 2,0 prosent.