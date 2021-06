Sterkere norsk økonomi

Norsk industriproduksjon falt i april, men viser fortsatt klar vekst over det siste kvartalet. SSB-tallene viser et fall på 1,9 prosent, svakere enn forventet, men ikke nok til gi inntrykk av stagnerende eller fallende produksjon.

Dessuten må man se industriproduksjonen i sammenheng med andre indikatorer, mener seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets. Han viser til særlig til det raske fallet i arbeidsledigheten. Likevel tyder industritallene på noe svakere vekst i fastlands-BNP, hvor Hov nå venter kun 0,2 prosent vekst i april.

En annen, og viktig, indikator er betalingene med kredittkort. Nordeas data, som inkluderer den siste helgen, viser at gjenåpningen har gått svært raskt i Oslo. Restaurantene har på to uker gått fra halv omsetning til like høy omsetning som samme uke i 2019. Det skjer til tross for at restaurantene på grunn av avstandskrav har plass til langt færre kunder enn normalt.

Den siste tiden er det satt flere rekorder på Oslo Børs og oljeprisen ser ut til å ha lagt seg over 70 dollar fatet. Over den siste uken har det bidratt til å styrke kronen med 10 øre mot euro, til 10,05, og med 5 øre mot dollar, til 8,27.