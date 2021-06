Sterkeste krone siden 17. mai

Signalene om høyere aktivitetsnivå i Norges Banks regionale nettverk satte ny fart i kronen, og forsterker appresieringen vi har sett de seneste ukene.

I forkant av 17. mai kostet en euro under en tier på det sterkeste, men så steg euroen til over 10,20 kroner, noe mange som venter på en renteheving i september synes var en underlig kursbevegelse. Tirsdag ettermiddag var imidlertid kursen nede på 10,04 kroner igjen, noe som ifølge kurser fra Morningstar innebærer den sterkeste kronen siden nasjonaldagen. Mandag var kursen ifølge samme kilde 10,08 kroner.

Det regionale nettverket er Norges Banks egen måte å stikke tåen i vannet på. Rapporten gjør det klart at norske bedrifter venter at gjenåpning vil gi en betydelig vekst fremover, noe som gjør det sannsynlig med renteheving i september. Samtidig fortsetter den registrerte ledigheten å falle – den er nå nede på 3,1 prosent, ned et tidels poeng fra forrige uke, ifølge Nav.

Dollaren kostet 8,25 kroner tirsdag ettermiddag, et par øre mindre enn mandag og det sterkeste nivået for kronen siden 18. mai. I mellomtiden har dollaren vært oppe på 8,38 kroner ved flere anledninger. En skulle nesten tro det var teknisk støtte for kronen der.