Oppturen fortsetter

Også onsdag ga i hovedsak positive nyheter for norsk økonomi. Dagen startet med fastlands-BNP, som i april hadde første måned med vekst så langt i år. Oppgangen på 0,3 prosent var omtrent som ventet av analytikerne, men et lite knepp høyere enn Norges Banks anslag. Likevel er aktivitetsnivået etter april fortsatt lavere enn Norges Bank la til grunn for dagens rentebane i mars, understreker seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Detaljene viser et blandet bilde. Privat konsum falt videre, mens fastlandsinvesteringene fortsatte å stige. Dessuten viser BNP-tallene økt industriaktivitet i april, der SSBs industriproduksjonstall tidligere i uken viste et uventet stort fall.

Ved en pressekonferanse onsdag ettermiddag varslet regjeringen både lettelser i karantenekravene og at de som ønsker skal kunne få den omstridte AstraZeneca-vaksinen. Fra fredag slipper personer som ankommer med vaksinepass, og dermed er fullvaksinerte, karantene.

På marginen vil begge deler kunne bidra til oppsvinget i norsk økonomi. Tirsdag viste nemlig Norges Banks regionale nettverk at en økende andel av bedriftene sliter med rekruttering av arbeidskraft. Dette handler i noen grad om vansker med å importere arbeidskraft, som altså nå blir lettere.

På toppen av dette steg både hovedindeksen og oljeprisen, men uten at det ga sterkere krone.