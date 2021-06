Mye action, små valutakursutslag

Da støvet hadde lagt seg etter rentemøtet i eurosonen og høye inflasjonstall fra USA, var euroen nær uendret på 1,2170 dollar, samtidig som den var opp et par øre til 10,10 norske kroner.

Den europeiske sentralbanken (ESB) slo fast at kjøpene av obligasjoner under pandemiprogrammet også i tredje kvartal vil være betydelig høyere enn hva de var i begynnelsen av året. ESB kjøper nå for rundt 80 milliarder euro i måneden under dette programmet, på toppen av de 20 milliardene som kjøpes gjennom det ordinære kjøpsprogrammet.

Beslutningen om å opprettholde kjøpene var viktig, mener HSBC-økonom Simon Wells, ettersom ESB sa i april at marsbeslutningen om å øke kjøpene ville bli revurdert nå i juni på basis av finansielle forhold og inflasjonsutsiktene. ESB oppjusterer vekstanslagene for både 2021 og 2022 med 0,6 prosentpoeng, til henholdsvis 4,6 prosent og 4,7 prosent, men inflasjonsutsiktene er fortsatt lave.

Det mest sannsynlige er renteheving i september, sier også DNB Markets nå i lys av blant annet høyere kapasitetsutnyttelse (regionalt nettverk) og høyere oljepris. Det koker ned til hva Norges Bank tror er best akkurat nå, ifølge DNB, som venter at rentebanen neste uke også vil vise risiko for at første heving kommer først i desember.