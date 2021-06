Høyt prisede møter

Etter en inflasjonsuke, går vi inn i en rentemøteuke.

Onsdag holder Fed sitt rentemøte, og fikk med seg en inflasjon på hele 5,0 prosent på oppløpssiden. Viktigere er at også kjerneinflasjonen overrasket klart på oppsiden, med hele 3,8 prosent.

Reaksjonene det første døgnet etter disse tallene tyder på at analytikere flest fortsatt tror at mye skyldes base-effekter (etter veldig lav inflasjon våren 2020) og gjenåpningseffekter, som at prisene på bruktbiler og reiselivstjenester drar mye av lasset. Også markedsreaksjonene var beskjedne i timene etter inflasjonstallene.

Likevel er det med en viss spenning markedene venter på eventuelle nye signaler fra Fed, selv om Fed hittil har sagt at det er lenge til de vil begynne å tenke på å å tenke på å trappe ned verdipapirkjøpene.

Torsdag er det Norges Banks tur. Her er «problemet» at inflasjonen falt mye mer i mai enn ventet. Spørsmålet er hvor tungt det veier i Norges Banks vurderinger. Den siste uken har særlig Norges Banks eget regionale nettverk vist at aktører flest ser for seg sterk aktivitetsvekst. Registrert ledighet faller også raskere enn Norges Bank har ventet.

Resultatet de fleste analytikere venter er et klart varsel om at renten skal opp i september.