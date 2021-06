Vil han snakke om å snakke?

Forrige uke sluttet med dollarstyrking, mens denne uken starter med flate kurser i forkant av Feds rentemøte onsdag.

Den amerikanske tiåringen, som tidligere i vår luktet sterkt av inflasjonsfrykt, sank i forrige uke til 1,43 prosent, men har siden krabbet forsiktig opp til 1,46 prosent.

Andre indikatorer Fed følger tett viser et blandet bilde, ifølge en oversikt fra Bloomberg. Total arbeidsledighet har sunket, men ledigheten har falt klart mindre for afroamerikanere og latino-befolkningen. Ledighetsgapet er enda større mellom personer med og uten utdannelse. Det gjør at Fed neppe kan konstatere at bedringen i arbeidsmarkedet har vært «inkluderende og bred».

Likevel venter Danske Bank at Fed kan begynne å snakke om å snakke om tapering nå. I en forhåndsanalyse forventer Danske Bank at Jerome Powell etter rentemøtet vil bekrefte at slike diskusjoner om å trappe ned verdipapirkjøpene har rykket nærmere.

Et spørsmål Norges Bank må ta stilling til før det eventuelt varsles tidligere og flere rentehevinger, er hva dette kan bety for kronekursen, sier sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika til Finansavisen. Importveid har kronen styrket seg rundt 7 prosent i år. Den siste måneden har imidlertid kronen svekket seg marginalt, med 0,3-0,6 prosent mot euro og dollar.