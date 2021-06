Sentralbanker dominerer over virus

Markedene har mer eller mindre bestemt seg for at pandemien er over. En kunne tenke seg at nyheter som da går på tvers av dette gi store markedsutslag, men i stedet blir de heller oversett.

Storbritannia utsetter gjenåpningen med fire uker, ettersom deltaviruset (den indiske varianten) er så smittsomt. Men Federal Reserve har rentemøte! Norges Bank har rentemøte! Valutamarkedet er mer opptatt av hva sentralbankene kommer til å finne på. Det trenger ikke bety at valutamarkedet bryr seg for lite om viruset, men det betyr i alle fall at det ikke er overdrevet bekymret.

Av faktiske pengepolitiske endringer kommer det nok fint lite av denne uken. Men Fed kan komme til å gi indikasjoner på når det etter hvert kan bli aktuelt å trappe ned på sine obligasjonskjøp. Den amerikanske sentralbankens beslutning foreligger onsdag kveld norsk tid.

Dollaren lå tirsdag ettermiddag på 8,33 norske kroner og på 1,2114 mot euro. Mot euro er dollaren helt i den sterke enden av den siste månedens intervall, som strekker seg opp til 1,2250 euro.

Norges Banks beslutning kommer torsdag. De fleste venter signaler om septemberheving fra null prosent, med litt varierende syn på i hvilken grad det også skal holdes åpent for en desemberheving.