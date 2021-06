Svakt fra Kina

Makroøkonom Kelly Chen i DNB Markets mener tegnene på oppbremsing i kinesisk industriproduksjon og i investeringene er de viktigste nyhetene fra kinesiske mai-data. For andre måned på rad kom tallene ut litt under konsensus. Industriproduksjonen økte med 8,8 prosent, klart svakere enn ventede 9,2 prosent. Dessuten falt kredittveksten videre.

Revisjoner av tidligere data viser også at investeringsveksten var svakere enn hittil rapportert i fjerde kvartal 2020 og så langt i år.

Detaljomsetningen økte derimot i mai, men mindre enn ventet, og fra svært svake aprilnivåer. Veksten fra 2019 (før pandemien) er på 4,5 prosent nominelt, men bare 2,5 prosent reelt.

Dermed er det primært boligsalget som holder dampen oppe, men uten at dette til nå har gitt synlig økt byggeaktivitet. Arbeidsledigheten falt litt mer enn ventet, til 5,0 prosent. Et lyspunkt er også at industriens lønnsomhet økte kraftig, i likhet med produsentprisene.

«Tallene for mai endrer ikke signifikant vårt syn på Kina, men kan indikere svakere vekst i andre kvartal enn vi ventet», skriver Chen i en kommentar.

Etter at delta-mutasjonen nå har dukket opp i sentrale deler av Kina, er vaksinetempoet økt. Til nå er nær 60 prosent av befolkningen vaksinert.