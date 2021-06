HSBC: Nå, dét er en hauk!

Fugletitterne i den britiske storbanken HSBC har fått øye på en skikkelig rentehauk, og dens navn er Norges Bank.

«Finansmarkedene er blitt overrasket de seneste ukene over hvor haukete noen sentralbanker har vært, særlig Federal Reserve – men graden av hawkishness er ingenting sammenlignet med deres norske motstykke,» skriver HSBC-økonom James Pomeroy under overskriften Now that's a hawk!.

Norges Bank er riktignok ikke den første sentralbanken i verden som kommer til å heve renten etter pandeminedturen. Sentralbankene i Brasil og Russland har allerede hevet, mens sentralbankene i Ungarn og Tsjekkia fort kan komme til å heve i løpet av juni. Men Norges Bank, som legger opp til å heve i september og i tre på følgende kvartaler, er først ute blant sentralbankene i G10-området av rike og mer eller mindre vestlige land.

En strategi med fire eller fem rentehevinger innen utgangen av 2022 skiller seg ut innenfor den utviklede verden, fastslår Pomeroy.

Men hva så med kronen? Nja, etter litt frem og tilbake kostet en euro 10,16 kroner torsdag ettermiddag, knapt uendret fra dagen før, og dermed en svakere kronekurs enn hva vi har sett tidligere den siste måneden (med kurs ned mot en tier). Tør ikke aktørene sitte med kronen nå som alle vet at renten snart blir satt opp?