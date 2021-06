Tynget av dollaren

Mandag startet kronen svakt, gikk enda svakere, men tok seg inn utpå dagen.

Både Danske Bank og Nordea Markets mener at en sterkere dollar er hovedforklaringen.

Forrige ukes friske meldinger fra Fed, med hint om to hevinger i 2023 og om at det nå nærmer seg tid for å snakke om nedtrapping av verdipapirkjøpene, slår tydelig ut.

Taperen er typiske reflasjonsvalutaer som norske kroner, mener de to analysemiljøene. Makroøkonom Dane Cekov i Nordea Markets ser ingen grunn til å være long i kroner den nærmeste tiden.

«NOK ligger an til sommer-depping, men vi forblir optimisitisk på NOKs vegne mot årsslutt», skriver Cekov i en kommentar, og venter at EURNOK kommer under 10 igjen i høst.

Danske Bank, derimot, tror kronen går til 10,40 mot euro på et halvår, og forblir der.

Sterke sysselsettings- og inflasjonstall fra USA kan få markedene til å ta veddemål på at Fed blir enda mer haukaktig, tror Cekov.

Kronen snur tidligst når Nibor-renten kommer opp, altså litt før Norges Bank hever styringsrenten i september.

For tiden er kronen nær 200-dagers gjennomsnittet mot dollar, 8,70. Med tilstrekkelig motvind kan kronen svekke seg mot 9,00, men altså kun kortsiktig i Nordea Markets’ prognose.