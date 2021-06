Kronen ligger fortsatt an til å falle

Kronefallet de seneste dagene kan fortsette.

«På valutasiden har korreksjonen opp i EURUSD mistet en god del kraft og dette kan tyde på at et videre kursfall er på beddingen. Det tekniske bildet for EURUSD må følgelig fortsatt oppfattes som negativt,» skriver Eirik Larsen i DNB Markets i en teknisk analyse.

Både euroen og dollaren har i det kortsiktige bildet korrigert ned fra nye toppnoteringer mot kronen, påpeker Larsen. Han anser fortsatt den underliggende tendensen som stigende og venter dermed ny kronesvekkelse.

Tirsdag ettermiddag kostet en euro 1,1910 dollar, mot over 1,22 dollar i forkant av rentemøtet i Federal Reserve forrige uke.

Dollaren kostet 8,59 kroner og euroen kostet 10,23 kroner. Det er ned fra nivåer over henholdvis 8,60 kroner og 10,30 kroner forrige uke, men kronen er fortsatt svakere enn før rentemøtene i Norges Bank og Federal Reserve.

Den globale industrisyklusen kommer til å nå sitt toppnivå i tredje kvartal, spår Danske Bank. I Europa kan boomen strekke seg litt lengre, siden vendepunktet typisk henger litt etter Kina og USA.

«Selv om vi venter mindre medvind fra industrisektoren, venter vi ikke at det vil regelrett trekke veksten i eurosonen ned i 2021 og 2022,» skriver Danske.