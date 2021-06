Dollar ned, yen bratt ned

Etter Fed-sjef Jerome Powells relativt dueaktige kommentarer under høringen for Representantenes hus tirsdag, var det lave skuldre og god stemning i mange markeder onsdag. Risikoviljen meldte seg igjen, og det svekket dollaren. Bloomberg Dollar Spot Index falt med 0,4 prosent, den første svekkelsen på syv handledager.

Men selv om Fed betoner at inflasjonsøkningen i stor grad er forbigående, er det fortsatt forventet at Fed vil være den første av de store sentralbankene til å stramme til i pengepolitikken.

Det har nå sendt yen til svakeste nivåer på over et år, etter et kursfall på 0,4 prosent og tre dager på rad med svekkelse.

Årsaken er veddemål på at Fed vil heve renten to ganger i 2023, slik det ferske dot-plot tyder på, og at Bank of Japan vil holde renten uendret lenger, ifølge Bloomberg. Derfor jakter japanske investorer på dollarnoterte plasseringer.

Ifølge Mizuho Bank ligger aktører an til å teste kursgrensen på 115 mot dollar, mot nåværende 111. Dette blir i så fall svakeste yen siden 2017.

Uavhengig av dette, har nå DNB Markets’ globale MacroScore steget til like under historiske toppnivåer. Det er særlig USA og eurosonen som trekker opp, mens Japan og Kina trekker ned.