Renteheving i sikte

Bank of England beholdt torsdag styringsrenten på 0,1 prosent, som ventet, og endret heller ikke volumet på kjøpene av verdipapirer.

Igjen gikk imidlertid avtroppende sjeføkonom Andy Haldane mot flertallet, slik han også gjorde ved forrige rentemøte. Haldane stemte for å trappe ned verdipapirkjøpene med 50 milliarder pund fra de nåværende 895 milliardene. I sum var også uttalelsen fra Bank of England noe mer haukaktig, mener seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets.

Han viser til at Monetary Policy Committee (MPC) nå erkjenner at BNP vil vokse noe mer enn ventet, i andre kvartal. Dessuten mener MPC at den forsinkede gjenåpningen etter sterk vekst i delta-smitten vil ha liten betydning for økonomien.

MPC bekrefter videre at presset opp på prisene kan være større enn ventet. Samtidig venter MPC at økte råvarepriser bare vil ha forbigående effekt på konsumprisene.

Disse små justeringene i tonen slo ikke ut i økt markedsprising, noe som kan tyde på at de var ventet, mener Magnussen.

Mot norske kroner svekket pundet seg med nær en halv prosent etter rentemøtet.

Markedsforventningene tilsier nå at renten heves mot slutten av 2022, og så videre høsten 2023. Dette er tidligere enn DNB Markets anslår.