Nike og FedEx overrasker

Det kommer fortsatt nye kvartalsrapporter fra de store globale selskapene. Fredag meldte Nike at inntjeningen i den seneste tremånedersperioden ble på 93 cent per aksje. Tallet var 42 cent bedre enn ventet, og også topplinjen overgikk konsensusestimatet med god margin. Inntektene var for første gang i sko- og klesprodusentens historie over 12 milliarder dollar, tilsvarende 102 milliarder kroner. Ledelsen forklarte den hyggelige utviklingen med en gjenåpningsrelatert etterspørselsrekyl, samt en 73 prosent økning i nettbasert salg til forbrukerne. Nikes aksjekurs var opp med 14 prosent, kort tid etter at New York-børsen åpnet.