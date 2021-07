Der kom frykten tilbake

Økt bekymring over spredning av de nye covid-mutasjonene ga tirsdag løft til dollar, yen og franc. Dette er de klassiske trygge valutahavnene, som normalt styrker seg når investorer ser behov for å ta ned risikoen.

For dollaren ga dette en styrking på 0,2 prosent, målt ved Bloomberg Dollar Spot Index. Utløsende kan ha vært bekymringen for smittespredningen i Australia, som nå har stengt ned sin fjerde regionshovedstad, og økte smittetall fra Storbritannia.

Motstykket er at risikosensitive valutaer, herunder norske kroner og dollarene fra New Zealand og Australia, svekket seg. Kronen svekket seg med 0,3 prosent mot euro og 0,4 prosent mot dollar fra morgentimene til tirsdag ettermiddag.

Bildet er selvsagt blandet. Eurosonen gjennomfører nå gjenåpning på de fleste områder, og tilliten til økonomien stiger. EU-kommisjonens sentimentmåling økte mer enn ventet og er med 117,9 på sitt høyeste på 21 år. Blant større land var Spania alene om en forsiktig tilbakegang i målingen.

I lang tid har ESBs og EUs bekymring heller vært at inflasjonen er for lav enn for høy. Det gjelder fortsatt. Konsumprisveksten i Tyskland sank fra 2,4 til 2,1 prosent i juni.