Gaver til barn – dette bør du vite

Her kan det være mange varianter og du bør tenke deg godt om og ha et bevisst forhold til skatteposisjonene som hviler på aksjene før du gjennomfører gaven.

Du bør videre være oppmerksom på at aksjene kan skattefritt gis til barnas aksjeselskap i stedet for barna direkte. Barna kan etablere holdingmodeller hvis dette er ønskelig. Motivasjonen for dette er reglene om fritaksmetoden som medfører at et aksjeselskap kan selge aksjer og motta utbytte skattefritt.

Gave av virksomhet

Mange foreldre driver i form av et enkeltpersonforetak en eller annen type virksomhet som de ønsker overført til ett eller flere av barna. Skal man overføre virksomheten til flere barn bør man vurdere å omdanne virksomheten til et aksjeselskap. Dette kan etter nærmere regler skje skattefritt og fristen for å gjennomføre dette i årlig er 1. juli. Enkeltpersonforetakets netto skattemessig verdier benyttes som tingsinnskudd ved etableringen av aksjeselskapet. Et aksjeselskap kan etableres med 30.000 kroner i aksjekapital. En teknikk som er populær er da å etablere selskapet med 30.000 kroner i aksjekapital og samtidig etablere en fordring mot selskapet. Aksjonæren har da anledning til å få nedbetalt fordringen uten beskatning. Et eksempel viser dette. Mor har i 2005 kjøpt 6 to-roms leiligheter på Bislett. Total kostpris r 12 millioner kroner. Hun foretar en skattefri omdanning til aksjeselskap og stifter selskapet med en aksjekapital på 2 millioner kroner og selskapet skylder mor 10 millioner kroner. Gir hun aksjene i gave til barna kan hun fortsatt ta ut inntil 10 millioner kroner skattefritt.

Gave av fast eiendom

Gave av fast eiendom i form av bolig, hytte og tomter fra foreldrene til barna kan også gjennomføres uten beskatning. Det vil eventuelt påløpe dokumentavgift ved overføring av hjemmelen til eiendommen. Barna overtar foreldrenes kostpris som benyttes ved et senere salg. Barna kan videre opparbeide egen skattefrihet hvis de benytter boligen som egen bolig. Det er likevel et par ting du bør være kjent med. Driver du virksomhet og eiendommen er et omløpsmiddel i virksomheten din kan du bli uttaksbeskattet. Det samme gjelder der eiendommen ligger i aksjeselskapet ditt. Tas leiligheten ut av et aksjeselskap og gis til barnet, vil selskapet bli uttaksbeskattet og far utbyttebeskattet selv om det er barnet som mottar leiligheten.

Advokat Trond Erik Andersen

ANDERSENLAW