Dette bør du få med deg i sommer

Selskapenes kvartalsrapporter skal offentliggjøres så raskt som mulig og senest to måneder etter kvartalsavslutning. Det innebærer at resultatene for andre kvartal kommer på løpende bånd fra og med andre halvdel av juli og gjennom august.

Rapportene ventes å vise oppløftende resultater som følge av bred gjenåpning av verdensmarkedet. Spesielt oljeselskapene har nytt godt av en galopperende oljepris og bankene tjener på stigende renteprognoser. Også selskaper innen containerfrakt og logistikk har steget kraftig den siste tiden ettersom fabrikker igjen har stabil produksjon og aktivitetsnivået generelt øker.

Under ser du en oversikt over når noen av de mest populære selskapene slipper tall:

Kvartalstall sommeren 2021 Microsoft 22. juli Apple 27. juli Facebook 28. juli Amazon og Alphabet 29. juli Tesla 4. august Nordic Semiconductor 13. juli Aker Horizon 14. juli Aker BP 15. juli Kalera 8. august Kahoot! 19. august

Sentimenttall

Månedlig slippes det en rekke indikatorer som kan si noe om markedssentimentet. Disse kan være viktige for å vurdere psykologien og risikoen i markedet. De vanligste er:

Sentimenttall sommeren 2021 Purchasing Managers index (PMI) For eurosonen: 5. juli

ZEW Business Confidence (Tyskland) 6. juli

ISM Survey (USA) 6. juli

Inflasjonstall

Inflasjonsveksten er sentralbankenes viktigste mål for å fastsette renten. Renten har igjen betydelig innvirkning på blant annet aksjemarkedet og boligmarkedet:

Inflasjonstall sommeren 2021 Norge: 9. juli

Tyskland, Frankrike og USA: 13. juli

Storbritannia og Sverige: 14. juli

Eurosonen: 16. juli

Rentebeslutninger

Mange fokuserer mye på sentralbankenes rentebeslutninger. Selv om det i Norge ikke er ventet renteheving før i september, og enda senere i USA og i eurosonen, kan rentemøtene gi en pekepinn på hvor «haukete» sentralbanksjefene vil være over de neste månedene og året.

Rentebeslutninger sommeren 2021 Norges Bank: 19. august

Federal Reserve: 22. juli

Den Europiske Sentralbank: 28. juli

Selv om markedene kanskje vil være sommer-dovne vil det altså alltid være muligheter for gode handler for de som er forberedt og følger godt med.