Hvor skal du betale din skatt?

Så lenge dette skjer innenfor et og samme land vil diskusjonen om dette er hensiktsmessig eller ikke i veldig begrenset grad dreie seg om skatterelaterte konsekvenser. Her blir debatten først og fremst om løsningen er fornuftig for virksomheten totalt sett. Dette blir imidlertid veldig annerledes med en gang du åpner for at ansatte kan utføre sitt arbeide utenfor sin normale skattejurisdiksjon, det vil si fra andre land.

Et vepsebol

Vi i EY har selv i hele Norden gått bredt ut og åpnet for fleksibilitet for alle ansatte som den nye normalen med hensyn til arbeid som ikke er stedsavhengig. Likevel er advarselen tydelig med hensyn til at dette kun gjelder innenfor det enkelte land med mindre noe annet er nøye utredet og godkjent. Andre virksomheter har her til dels gått adskillig lenger og åpnet for at landegrenser ikke er noen hindring i seg selv for hvor du utfører arbeidet så lenge det rent praktisk fungerer. Noen begrenser seg litt med å legge til grunn at arbeid i utlandet kun tillates innenfor et tidsrom på for eksempel en eller to måneder i året. Alle varianter lar seg gjennomføre, men man må være oppmerksom på konsekvensene av de valgene man tar. Listen over utfordringene som kan dukke opp vil være minst like lang som det alminnelige arbeidsgiveransvaret strekker seg i alle henseender. For å kunne tilby sine ansatte en konkurransedyktig fleksibilitet eller for å kunne tiltrekke seg de internasjonalt sett beste jobbkandidatene kan det likevel være verdt det. Bare husk at du stikker armen inn i et vepsebol og du må ha riktig utstyr for å gjøre det.

Risikosport

Den vanligste myten vi som arbeider med internasjonal skatt støter på er at så lenge man holder seg under 183 dager i et land oppstår ingen skattemessige problemer. Dette er en oppfatning som nærmer seg risikosport og som ikke kan anbefales noen som ønsker å opptre i tråd med de lover og regler som normalt gjelder over hele verden. De aller fleste land vil kreve en eller annen form for registrering, og ofte skatt eller avgifter selv ved kortere opphold. Et annet poeng med skattereglene som krever oppmerksomhet er at nasjonalitet og bostedsland kan gi helt ulike konsekvenser for ansatte som oppholder seg nøyaktig like lenge og med samme type arbeid i et tredjeland.

Enn så lenge henger skattereglene rundt om i verden relativt langt etter den utviklingen vi ser innenfor et moderne arbeidsliv. Behov og løsningsmuligheter vil helt sikkert på sikt føre til nye metoder for finansiering av statens oppgaver enn de vi ser i dag, men virkeligheten er den vi står i nå og da bør man ikke ta sjanser som man ikke behersker konsekvensene av.

