Økt inflasjon truer lønnsomheten

Vi er blitt vant til at store internasjonale selskaper legger frem regnskapstall som overgår analytikernes forventninger. Trenden fortsatte torsdag, da britiske Unilever meldte om overraskende høy topp- og bunnlinjevekst i andre kvartal. Konsernet eier en mengde velkjente varemerker i konsumersegmentet, og har angivelig 2,5 milliarder kunder. Ledelsen advarte imidlertid at stigende råvarepriser skviser marginene, og dermed stupte aksjekursen nesten 6 prosent.

En annen internasjonal gigant, hvitevareprodusenten Whirlpool, tjente 6,64 dollar pr. aksje i perioden. Fasiten var 74 cent over konsensusestimatet, og heller ikke inntektene skuffet. I likhet med Unilever opplever Whirlpool dyrere innsatsfaktorer. Etterspørselen er imidlertid så høy at økte produksjonskostnader kan overføres til kundene i form av prisøkninger. Ledelsen oppjusterte følgelig sine prognoser for regnskapsåret 2021. Aksjekursen var likevel ned , kort tid etter at New York-børsen åpnet.

Kjemikaliekonsernet Dow dro direkte nytte av høyere råvarepriser, og selskapet tror verdensøkonomiens innhenting vil gi høy lønnsomhet også ut året. Inntjeningen på 2,72 dollar per aksje overrasket positivt med 27 cent, og dessuten var topplinjen uventet sterk. Her fikk aksjekursen et løft på mindre enn 1 prosent.

I Sveits la ABB frem tall, og igjen ble forventingene overgått. Konsernet, som blant annet leverer elektro- og automasjonssystemer til industrisektoren, fikk et kursløft på rundt 1 prosent.

Det gikk verre med Southwest Airlines, som tapte betydelig mer enn analytikerne hadde sett for seg. Den amerikanske lavprisaktørens aksjekurs falt med et par prosent, til tross for at inntektene overrasket positivt og ledelsen spår overskudd i andre halvår.