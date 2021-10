Fabrikksalg avdekker «keiserens nye klær»

I sin rapport påpeker Morgan Stanley blant annet at fredagens salg verdsatte Lordstowns elbilfabrikk til under en femdel av det analytikerne hadde estimert. Det samme anlegget ble i november 2019 kjøpt fra General Motors for bare 20 millioner dollar, men å bygge det om til elbilproduksjon viste seg fort å være både dyrere og mer tidkrevende enn det ledelsen hadde ventet.