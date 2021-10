Av: Sjefstrateg Christian Lie, Formuesforvaltning

Nesten all avkastning i aksjemarkedet de siste tiårene har blitt skapt av en liten andel av selskapene. I dag har de fem store amerikanske teknologigigantene en markedsverdi som er over dobbelt så høy som summen av de 50 største selskapene i det europeiske aksjemarkedet. Kan de beholde sine ledende posisjoner i årene som kommer?

I aksjemarkedet har et lite knippe selskaper vært avgjørende drivkraft for avkastningen de siste årene. Selv om dette ikke er unormalt i et historisk perspektiv, stiller mange spørsmålet om de velkjente kjempene vil vokse videre eller om de står for fall. Selv om det kan være fristende å forbinde Facebook, Apple, Amazon, Microsoft og Google (FAAMG) med en teknologiboble, er tallenes tale at dette er virksomheter med formidabel lønnsomhet, store kontantreserver og motstandsdyktige markedsposisjoner – altså selskaper som i større grad reflekterer defensive fremfor spekulative egenskaper. Mye taler for at det kan ta tid å utkonkurrere gigantene.

At få selskaper driver avkastningen i aksjemarkedet, er normalt

I 2018 analyserte finansprofessoren Hendrik Bessembinder utviklingen i 62.000 børsnoterte selskaper i 40 land i årene fra 1990 til og med 2018. Selv om samlet verdiøkning i perioden var 44.000 milliarder dollar, viste studien at avkastningen ble skapt av en liten andel av aksjene. 60 prosent av selskapene ga en avkastning som var lavere enn risikofri rente gjennom perioden, men mer overraskende var det at kun 306 av de 62.000, altså en halv prosent av samlet antall selskaper, sto for 75 prosent av verdiskapningen. 100 prosent av avkastningen ble skapt av 811 selskaper, eller 1,3 prosent av de 62.000. Å velge fremtidens vinneraksjer kan bli like utfordrende.

Teknologiselskapene har kommet for å bli

Helt siden slutten av 70-tallet har teknologirelaterte virksomheter preget næringsliv og børsutvikling. Mens IBM var dominerende aktør gjennom 80-tallet, overtok Microsoft med sin programvare på 90-tallet, mens Apple etterhvert ble verdens mest verdifulle selskap i 2011. I dag utgjør de tre teknologirelaterte sektorene informasjonsteknologi, diskresjonære forbruksvarer (Amazon) og kommunikasjonsservice 44 prosent av verdensindeksen og 52 prosent av det amerikanske aksjemarkedet.

Teknologivirksomhetenes fremmarsj har også preget de asiatiske og europeiske markedene, noe som i stor grad har skjedd på bekostning av finans- og energiaksjer. Sistnevnte sektorer utgjorde i 2007 henholdsvis 24 og 10 prosent av global markedsverdi, men utgjør kun 14 og 3 prosent i dag.