Høy etterspørsel, men...

ABB presenterte torsdag en ny kvartalsrapport, i tillegg til å varsle at problemer i forsyningskjeden vil ramme veksten i år. Det sveitsiske ingeniørkonsernet spår nå at inntektene vil stige med 6-8 prosent, mot tidligere antatt «litt under 10 prosent». Topplinjen i tredje kvartal var høyere enn et år tidligere, men betydelig under konsensusestimatet. Inntjeningen overrasket imidlertid positivt. Markedet var lite imponert og senket aksjekursen med nesten 7 prosent.

Også Volvo sliter med utfordringer i forsyningskjeden, nærmere bestemt mangel på halvledere. Lastebilprodusenten klarte likevel å øke omsetningen med 20 prosent, justert for valutaendringer og en fisjon. Dessuten overrasket driftsresultatet positivt med mer enn 5 prosent. Volvos aksjekurs var torsdag ettermiddag tilnærmet uendret.

Svenske Atlas Copco opplyste på sin side at inntektene steg med 14,2 prosent fra samme periode i fjor, til 27,8 milliarder svenske kroner. Analytikerne hadde imidlertid regnet med 29,6 milliarder, og dessuten var inntjeningen på 3,74 svenske kroner 36 øre verre enn ventet. Ledelsen erklærte at etterspørselen lå an til å holde seg høy, om enn ikke like høy som i tredje kvartal. Maskinprodusenten fikk et kursfall på mer enn 2 prosent.

Nordea meldte om solide renteinntekter og gebyrer samt reversering av tidligere tapsavsetninger. Dette bidro til å løfte bunnlinjen til 1 milliard euro, 55 millioner mer enn ventet. Ifølge banken blir årets utlånstap en god del lavere enn fjorårets. Aksjekursen sto likevel på stedet hvil.

I Tyskland meldte SAP om høy etterspørsel etter skybaserte databaseløsninger, Inntjeningen på 2,05 dollar, justert for ekstraordinære poster, var 51 cent bedre enn ventet. Mye av dette var allerede priset inn av markedet, ettersom SAP la frem foreløpige tall i forrige uke. Aksjekursen svekket seg likevel med 3 prosent.