UBS meldte tirsdag om et overskudd på 2,3 milliarder dollar i tredje kvartal og slo dermed analytikernes forventninger med god margin. Langt større inntekter fra kapitalforvaltning bidro til overraskelsen. Banken fikk et kursløft på 1 prosent.

Et annet sveitsisk selskap, legemiddelprodusenten Novartis, leverte en bunnlinje på 2,76 milliarder dollar. Inntjeningen på 1,71 dollar pr. aksje var bedre enn ventet, og aksjekursen steg med 1 prosent.

Sveitser nummer tre, Logitech, fikk derimot et kursfall på 5 prosent. Produsenten av datamaskinutstyr meldte om sterk etterspørsel i kvartalet, som følge av at flere jobber hjemmefra. Salget på 1,31 milliarder dollar var rekordhøyt, men bare 2 prosent mer enn et år tidligere, justert for valutaendringer. Dessuten ble inntjeningen pr. aksje nær halvert. Toppsjefen nevnte «de verste forsyningskjedeutfordringene i bransjens historie», men oppretthold prognosene for regnskapsåret. Hovedscenarioet er null omsetningsvekst.

Nærmere Norge fikk svenske SKF en kurssmell på 7 prosent. Problemer i forsyningskjeden fikk skylden for at kulelagerprodusenten skuffet analytikerne. Også en kraftig økning i prisene på innsatsfaktorer rammet bunnlinjen.

I USA var flere børsindekser ved firetiden på nye rekordnivåer, delvis som følge av sterke kvartalsrapporter. United Parcel Service (UPS) la frem overraskende gode topp- og bunnlinjetall og fikk en kursoppgang på 7 prosent. Transportselskapet har lenge dratt nytte av økt netthandel, i likhet med rivalene DHL og Federal Express.

Også 3M, som blant annet lager forbruksvarer for næringslivet, slo analytikernes inntekts- og inntjeningsestimater. Her ble kursløftet imidlertid under 1 prosent. Selskapet inngår i Dow Jones-indeksen.

Også General Electric, en annen amerikansk gigant, var overraskende lønnsom i tredje kvartal. Ved firetiden var aksjen opp med 3 prosent.